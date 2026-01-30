アメリカのトランプ大統領は次のFRB議長を日本時間の30日夜にも発表すると明言しました。アメリカ・トランプ大統領：明朝（日本時間今夜）、FRB新議長を発表する。アメリカのトランプ大統領は29日、記者団に対しFRB（連邦準備制度理事会）の次の議長を日本時間の30日夜にも発表すると明らかにしました。候補者については、「非常に優れた人物で、金融界では誰もが知る、非常に尊敬されている人物だ」などと説明しました。トランプ