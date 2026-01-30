京都市は、民泊施設に対するトラブルの通報が増えているなどとして、事業者への規制を強化する方針を明らかにしました。京都市によりますと、いわゆる「民泊新法」に基づく市内の民泊施設は1088に増えていて、同時に騒音やゴミ問題に関する通報も年々増加。今年度は先月末までに264件に上っています。29日の会見で松井市長は、来月から宿泊実績の報告義務を怠る事業者に対して、命令に応じない場合は業務停止や廃止を行うとし、4月