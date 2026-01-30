雲南省臨滄市臨翔区博尚鎮にある碗窯村では、斜面を利用した陶器窯「龍窯」が300年以上にわたり、窯の火を絶やすことなく続いてきた。村民は古くから伝わる陶芸の技術をベースにして、伝統的な陶器が現代の生活に溶け込むよう積極的に取り組んでいる。人民網が伝えた。碗窯村は近年、陶器の生産とアグリツーリズム、文化体験を組み合わせ、村民は陶器の茶器やコーヒーカップといったおしゃれなアイテムを開発しているほか、陶器と