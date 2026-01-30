上海市にある復旦大学附属眼耳鼻咽喉科病院は1月29日、中国で初めての航空機内に設置された医療施設が上海市に承認され、試験運営を始めたことを明らかにしました。航空機内で外来診察や検査、手術を行うことができ、辺鄙な地域や海外の患者にも医療を提供できるとのことです。「五官健康C909航空機病院」と名付けられたこの空飛ぶ病院には、最高基準のクラス100の層流型クリーン手術室が設置されており、滅菌環境を求める眼科など