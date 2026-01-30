SM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社 STUDIO REALIVEから、2025年8月に公開されたバーチャルアーティストの練習生である柚木セラ（CERA）と雨音レナ（RENA）の2人が、Kiepi（キエピー）としてデビューする。 （関連：Hearts2Hearts デビューSM ENTERTAINMENT、aespaに続いて“偶数ガールズグループ”を生んだ理由とは） 本情報は、本日1月30日にバーチ