ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が30日、新選手会長としての覚悟を示した。この日は福岡市の筥崎宮で行われた必勝祈願に参加した。丸刈り姿の栗原は大絵馬を持って筥崎入り。神事では選手を代表して玉串をささげるなど、チームを代表して必勝祈願に臨んだ。栗原は「やっぱり何をするにも栗原選手会長という言葉がついてくる。全員が同じ方向に進んでいけるようになんとか頑張っていきたい。より自分が先頭に立ってやるんだ