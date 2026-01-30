1月29日夜、静岡県御殿場市の小学校の留守番電話に「爆弾を仕掛けた」旨の爆破予告が入っていました。30日に登校した児童は一時グラウンドに避難しましたが、不審物は発見されていません。 1月29日夜、御殿場市川島田の小学校に「爆弾を仕掛けた」旨の留守番電話が男の声で入っていました。30日朝、教諭が電話に残された爆破予告に気づき、校長が警察に通報しました。警察が学校内や周辺を確認しましたが、不審物は発見されません