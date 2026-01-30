1月15日に静岡県掛川市のコンビニエンスストアで発生した強盗事件で、警察は30日、無職の44歳の男を強盗の疑いで逮捕しました。男は女性店員を脅し、パン2個を奪った疑いが持たれています。 【写真】事件があったコンビニで捜査を進める警察官 強盗の疑いで1月30日に逮捕されたのは掛川市中に住む無職の男(44)です。 警察によりますと、男は1月15日午前0時45分頃、掛川市内のコンビニエンスストアで女性店員に包丁のようなもの