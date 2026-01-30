新潟市中央区の路上で、赤ちゃんの遺体が見つかりました。 遺体が発見されたのは、新潟市中央区弁天橋通1丁目の路上です。警察によりますと30日午前11時すぎ、通行人が遺体を発見し110番通報しました。 発見された遺体は、身長31cmくらいで全裸でした。警察が死因などを捜査しています。