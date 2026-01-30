歌手の鷲尾伶菜（32）が30日までに自身のSNSを更新。東京ドームで行われている世界的歌手、レディー・ガガのライブに参戦したことを報告し、イメチェンした姿を披露した。「ずっと楽しみにしていた@ladygaga」とライブ参戦を報告。「赤髪で参戦」と赤く染めた新カラーを披露し、バッチリメークもどアップで公開した。会場のポスターを背にした写真などを複数枚投稿。全身ブラックのコーデを披露し、「最高すぎた幸せ」と振