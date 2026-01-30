日本ハム・清宮幸太郎内野手が３０日、先乗り自主トレを行っている沖縄県名護市のエナジックスタジアム名護で、今季のチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」を正式発表した。今オフに選手会長に就任したこともあり、昨年１２月初旬の契約更改時に球団を通じて新庄監督からの依頼を受け、スローガンの構想に着手。指揮官が「圧倒的に勝たなきゃいけない」と話していたことから「ｄｏｍｉｎａｔｅ」（支配する）という言葉を思いつい