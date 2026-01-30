学歴詐称疑惑を巡り、地方自治法違反などの疑いで刑事告発された静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が、県警の任意聴取で犯罪成立を否定した上、詳細は黙秘したことが30日、田久保氏の弁護士などへの取材で分かった。