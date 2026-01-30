ヤクルトは30日、ナッシュ・ウォルターズ投手が来日したと発表した。ウォルターズは球団を通じ「スワローズの一員となり、大変ワクワクしています。そしてチームメイトと会えることを楽しみにしています。浦添キャンプでしっかりと練習に取り組み、チームの勝利に貢献できるように頑張ります！」とコメントした。