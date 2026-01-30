東京証券取引所30日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小反落した。前日に大幅高となった半導体関連銘柄に利益確定売りが出て、相場の重荷となった。下げ幅は一時400円を超えた。終値は前日比52円75銭安の5万3322円85銭。東証株価指数（TOPIX）は21.02ポイント高の3566.32。出来高は約24億4812万株だった。