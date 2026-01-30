帝国データバンクは３０日、国内の主要食品メーカー１９５社が飲食料品６７４品目の値上げを２月に予定していると発表した。品目数は昨年２月の１６５６品目から６割減り、２か月連続で前年を下回る。料理酒やジュースなどの「酒類・飲料」が２９８品目と最も多く、パックご飯などの「加工食品」が２８３品目で続いた。菓子類は５７品目で、チョコレート菓子やシリアル製品が値上げされる。１月末時点で判明している５月まで