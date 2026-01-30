「Ｇ１・第６９回近畿地区選手権競走」（２月４〜９日・住之江）の開催に先立ち、箕面市ボートレース事業局の西川敬規局長らが３０日、大阪支部の高憧四季を伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。大阪、兵庫、滋賀、福井の４支部からえり抜きの猛者たちが出場する今シリーズ。ＳＧ級の豪華メンバーがそろう中、女子選手３人がド派手にハジける！！遠藤エミ（滋賀）、西橋奈未（福井）、そして高憧だ。新進気