女優の浜辺美波（25）が30日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。オフショットを披露した。この日放送のTBS「ララLIFE」で、お気に入りのタイ料理「プーパッポンカレー」作りの挑戦した浜辺。ストーリーズで番組を告知した。さらに、タイの伝統衣装に身を包んだオフショットを披露し「素敵なお衣装！」と投稿。「パッポンカリーって本当に美味しい」と続けた。