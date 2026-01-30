柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が３０日、千葉・浦安市内で会見し、競技の第一線を退く意向を表明した。全日本柔道連盟には強化選手辞退届を提出した。会見の終盤には、角田が伝家の宝刀「ともえ投げ」を披露した。希望したメディア関係者５人を次々と投げ飛ばし、「一生の思い出」「天井が１回転した」など感嘆の声が上がった。さらにサプライズで登場し