日本時間１５時３０分に仏実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）15:30 予想0.3%前回0.5%（前期比) 予想1.3%前回0.9%（前年比)