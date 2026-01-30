トランプ米大統領は２９日、次期米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の人事を現地３０日午前に発表すると明らかにした。ここにきて次期ＦＲＢ議長候補として、市場でタカ派とみられているウォーシュ元ＦＲＢ理事が有力視されている。しかし、これまで執拗に利下げを求めてきたトランプ米大統領が利下げに消極的な人物を次期ＦＲＢ議長に指名することは考えにくい。次期ＦＲＢ議長候補にウォーシュ元ＦＲＢ理事が決まった