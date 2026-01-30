ドル全面高、次期ＦＲＢ議長はタカ派寄りのウォーシュ氏か＝東京為替概況 ３０日の東京外国為替市場で、ドル円は１５４．１４円付近まで上昇。対主要通貨でのドル買いがドル円を押し上げている。トランプ米大統領と米民主党が政府閉鎖を回避する暫定合意に至ったことや、次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されるとの観測が強まったことがドル高の背景。市場では、次期ＦＲＢ