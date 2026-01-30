テクニカルポイントユーロポンド、緩やかな下降トレンド継続も、２００日線でサポートされる 0.8771エンベロープ1%上限（10日間） 0.8769一目均衡表・雲（上限） 0.8765一目均衡表・雲（下限） 0.8729100日移動平均 0.8714ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8697一目均衡表・転換線 0.8695一目均衡表・基準線 0.868410日移動平均 0.867821日移動平均 0.8668現値