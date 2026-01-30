２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、雪の上を歩くトナカイ。（漠河＝新華社記者／王祚）【新華社漠河1月30日】中国黒竜江省漠河市の北極村で28日、トナカイが雪の上をゆっくりと歩き、森の精霊のような姿を見せた。２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で餌やりをする観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）２８日