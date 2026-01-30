TOKYO FM『JUMP UP MELODIES』（毎週金曜後1：00）が、30日に放送。3月20日の放送をもって、2020年のスタートから6年の歴史に幕を閉じることが伝えられた。【写真】この日の放送には…ウエストランド井口が登場鈴木おさむ氏が「きょうは、ちょっと大切な発表がありまして。『JUMP UP MELODIES』始まって、この3月で丸6年を迎えるのですが、3月20日をもって、僕と陣くん、そして番組が卒業をするということになりました。早め