俳優の伊藤英明（50）が30日までに自身のインスタグラムを更新。大物芸人との2ショットを公開した。「へへへ」と満足そうに書き出した伊藤。「今週もごぶごぶに出まーす！土曜日！31日！」とつづって、「ダウンタウン」浜田雅功との2ショットをアップした。ファンからは「伊藤さんが少年に見えます！」「2人とも似てますね」「笑顔最高」「浜ちゃんと！素敵な笑顔」「浜ちゃんとのツーショットをずっと見たかったので、ごぶ