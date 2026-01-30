女性の遺体が見つかった飲食店が入る建物＝10日、北海道日高町北海道日高町の飲食店で壁の中に看護師工藤日菜野さん（28）＝同町＝の遺体が遺棄された事件で、道警は30日、工藤さんの首を絞めて殺害したとして殺人の疑いで、店を経営する松倉俊彦容疑者（49）＝同町、死体遺棄容疑で逮捕＝を再逮捕した。道警によると、当初は殺害をほのめかす供述をしていたが、その後は黙秘している。再逮捕容疑は昨年12月31日ごろ、工藤さん