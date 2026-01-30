JR上野駅で架線が断線して運転見合わせが続いていた常磐線が、30日午後2時前に運転を再開しました。30日午前7時前、上野駅で常磐線の架線が断線し停電が発生したため、常磐線や宇都宮線・高崎線が運転を見合わせ、通勤通学ラッシュを直撃しました。宇都宮線と高崎線は午前8時すぎに運転再開しましたが、常磐線や常磐線快速は一部区間で運転見合わせが続いていました。JR東日本は復旧作業が完了し安全が確認されたとして、常磐線と