1月30日、B1西地区の島根スサノオマジックは、尽誠学園高校3年生の金山颯が特別指定選手として加入することを発表した。背番号は2を着用し、2月7日の滋賀レイクス戦からエントリー可能となる予定。 島根県出身の金山は179センチ69キロのポイントガード。高校1年次に香川ファイブアローズの特別指定選手としてB3でプレーした実績を持ち、高校ではエースとして全国の舞台で活躍した。なお、中