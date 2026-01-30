平和不動産が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９０億円から５０５億円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を１３９億円から１４８億円（同１２．２％増）へ、純利益を９７億円から１０３億円（同７．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５２円から５７円へ引き上げ年間配当予想を９３円としたことが好感されている。 第３四半期までの進捗