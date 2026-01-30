３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。２年債入札が強めの結果となり、中期債が買われる展開となった。 ２年債入札は応札倍率が３．８８倍となり、前回（１２月２５日）の３．２６倍を上回ったほか、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭０厘で、前回の２銭２厘から縮小した。入札結果が伝わると先物は上げ幅を拡大した。また総務省が発表した１月の東京都区部の消費