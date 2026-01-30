ハリマ化成グループ＝後場一段高で昨年来高値更新。午後１時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３０億円から３３億円（前期比５８．４％増）へ、純利益を１２億円から１８億５０００万円（同２．４倍）へ上方修正したことが好感されている。市況好調により樹脂・化成品事業の半導体レジスト用樹脂が堅調な一方、製紙用薬品事業やローター事業が従来予想を下回る見込みであることから、売上