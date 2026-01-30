FC岐阜は30日、MF福田晃斗がキャプテンに就任することを発表した。福田は昨年7月に加入し、1年目はJ3で11試合1得点だった。クラブを通じて「人の温かさ、そして、FC岐阜のファン・サポーターの方々の熱量を感じました。FC岐阜はJ3にいるチームじゃないと僕自身も感じていますし、チームを応援してくださる皆様も同じ思いだと思います」とコメント。続けて「今の立ち位置を変えるために、選手は本気で取り組まないといけないし