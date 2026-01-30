【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ATEEZが、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』のタイトル曲「Adrenaline」のMVトレーラーを公開した。 ■砂漠を疾走する列車が、揺さぶられても信念を握りしめて前に進もうとするATEEZの物語を表現 公開された映像は、広大な砂漠を背景に果てしなく吹き荒れる砂嵐の中を疾走する列車とともにスタートし、一気に没入感を高める。砂漠は混沌と混乱を象徴する空間