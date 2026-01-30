オルバヘルスケアホールディングス [東証Ｓ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の6.7億円に減り、通期計画の19.2億円に対する進捗率は35.0％にとどまり、5年平均の38.6％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比10.1％増の12.5億円に伸びる計算になる