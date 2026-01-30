30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.4％増の5716億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.0％減の2258億円だった。 個別ではＮＥＸＴＮＯＴＥＳ高ベータ３０ 、グローバルＸメタルビジネス－日本株式 、純銀上場信託（現物国内保管型） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ新興国株式