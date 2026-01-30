ドウシシャ [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.9％増の108億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の111億円→116億円(前期は93.4億円)に4.5％上方修正し、増益率が18.7％増→24.1％増に拡大し、従来の5期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)