ジェイテック [東証Ｓ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比53.9％減の1億0600万円に大きく落ち込み、通期計画の4億円に対する進捗率は26.5％にとどまり、5年平均の71.4％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の2億9400万円に急拡大する計算になる。