ＴＯＴＯ [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.2％増の464億円となり、通期計画の500億円に対する進捗率は92.9％に達し、5年平均の79.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.6％減の35.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である