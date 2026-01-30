ＫＹＯＲＩＴＳＵ [東証Ｓ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.5％増の9.2億円に伸びたが、通期計画の14.4億円に対する進捗率は64.3％となり、5年平均の64.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の5.1億円に拡大する計算になる。