バレーボール女子のチャンピオンズリーグ（WCL）リーグラウンド第5節が、現地時間29日（日本時間30日）に行われ、石川真佑が所属するノヴァーラ（イタリア）はブドフラニ・ウッチ（ポーランド）と対戦。セットカウント3－1（20－25、25－17、25－22、25－10）で勝利を収めた。石川は主力としてこの勝利に貢献し、海外メディアからは日本代表主将の活躍に称賛の