ＡＫＢ４８の花田藍衣（２０）が、小田原の魚ブランド化・消費拡大協議会から「小田原さかな特別アンバサダー」に認定され、就任したことが３０日、発表された。ＡＫＢ４８加入前のアルバイトで魚さばきを習得した花田。「『小田原さかな特別アンバサダー』に就任させていただき、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。新鮮でおいしい小田原のお魚には、海の恵みと人の温かさが詰まっています。その魅力を笑顔と一緒に、たくさ