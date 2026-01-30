2026年4月に全ての自治体で「こども誰でも通園制度」が導入されます。 【写真を見る】1時間300円程度で『こども誰でも通園制度』 4月全国導入ニーズ高まる中、課題は？ 少子化や親のライフスタイル変化、そして保育士不足など、試行錯誤が続く保育の現場を取材しました。 誰でも使えて、ありがたい 熊本市に住む藤本知佳子さん。1年ほど前から週に1回のペースで「こども誰でも通園制度」を利用しています。