居場所を求めて夜な夜な集まる少年少女たち。福岡県内では、福岡市・天神の警固公園に集う「警固界隈（かいわい）」として知られるが、久留米市の西鉄久留米駅周辺も若者がたむろする場になりつつあると懸念されている。少年らが犯罪に手を染めたり、巻き込まれたりするのを防ごうと、支援団体は昨年１２月、同駅周辺での「夜回り」を始めた。（森陸）西鉄久留米駅周辺にたむろ記者が今月７日午後６時過ぎに同駅を訪れると、駅