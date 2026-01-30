ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっている「探偵！ナイトスクープ」について謝罪した。騒動を巡っては、放送内容によって依頼者に誹謗（ひぼう）中傷が寄せられている。演出によって人権侵害を引き起こした側面もあり、識者からは「BPO案件だ」との指摘もある。今村社長は、BPO案件かどうかの評価は避けつつ、「真摯に受け止めなければな