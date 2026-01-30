1月28日、宮根誠司が司会を務めるお昼の情報番組『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ制作、日本テレビ系、以下『ミヤネ屋』）が終了することが、『女性セブンプラス』によって報じられた。この報道によって、番組の “好感度出演者” が惜しまれているようだ。「記事によれば、宮根さんから局側に番組終了の意向を示し、協議を重ねた結果、9月末で終了することが決まったと伝えられました。ただ、宮根さん本人は、28日と29日の