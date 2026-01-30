シンガーソングライターの椎名林檎が1月28日に発売された雑誌『Numero TOKYO』3月号に登場。同誌には初登場となり、その最新のビジュアルが話題となっている。今回は、同誌3月号特別版のカバーに登場した椎名。歴史を誇るハイジュエリーメゾン、ブシュロン（Boucheron）の新作ジュエリーを纏った姿を披露した。「撮影は、パリのヴァンドーム広場に佇むブシュロン本店が舞台となりました。同誌の公式Instagramには、椎名さんの