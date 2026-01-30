日本アカデミー賞協会は３０日、２月１３〜１９日にＴ・ジョイＰＲＩＮＣＥ品川で第４９回日本アカデミー賞優秀作品賞上映会を開催すると発表した。優秀作品賞を受賞した「国宝」（李相日監督）、「宝島」（大友啓史監督）、「爆弾」（永井聡監督）、「ファーストキス１ＳＴＫＩＳＳ」（塚原あゆ子監督）、「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）の全５作品が映画館のスクリーンで上映される。期間中のトークショーでは