巨人の坂本勇人内野手が３０日、宮崎合同自主トレ最終日に５時間超の練習で汗を流した。午前中はグラウンドでノック、室内に移動してティー打撃やフリー打撃を敢行。フルメニュー終了後もティー打撃を“おかわり”し、黙々とバットを振り続けた。午後はサンマリンスタジアムに移動してトレーニングを再開した。「頑張るわ」と全３７選手で最後まで居残り練習を行い、球場を後にした。前日２８日は体調不良のため、大事を取っ