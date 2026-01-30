B.LEAGUE DRAFT 2026バスケットボールのBリーグは29日、創設10年目で初となるドラフト「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催した。高校3年生〜大学4年生とプロ2年目までの選手が対象。23クラブが参加し、計11選手がドラフト指名を受けた。一方、指名回避が相次ぐ結果に。1人も指名しなかったクラブのGMたちに、新制度への本音を聞いた。初年度のドラフトは“手ぶら”で帰るクラブが過半数を占めた。参加した23チーム中、1人も指名しな