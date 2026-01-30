デビュー10周年を迎えたAwesome City Clubが展開している、10作連続リリース企画の第10弾となるアルバム「Cheers to 10!!」が本日配信された。10周年企画10作連続リリース最後の本作は、この1年でリリースしてきた楽曲9曲に新曲「群鳥（ぐんちょう）」を追加した、Awesome City Clubとして約4年ぶりとなるオリジナルアルバム。「群鳥」は、作詞をPORIN、作曲をatagi、そしてアレンジに久保田真悟(Jazzin’park)を迎え制作。今春を